محطات الزلازل تُسجل 5 هزات أرضية فى مصر والسعودية اليوم

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل 5 هزات أرضية في البحر الأحمر، قرابة سواحل مصر والسعودية، صباح اليوم، وجميعها كان أقل من المتوسط، حيث جاءت أكبرها بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب البيانات التي سجلتها محطات شبكة الزلازل بمعهد الفلك، فإن الهزة الأرضية الأولى وقعت في الثانية صباحًا، بقوة 1.49 درجة، بينما وقعت الهزة الأرضية الثانية بعدها بـ4 دقائق بقوة 1.80 درجة.

وفي الساعة الثالثة و8 دقائق؛ وقعت هزة أرضية ثالثة في البحر الأحمر، بقوة 1.58 درجة على مقياس ريختر، وعمق 7.9 كيلومتر، وبعدها بساعة وقعت الهزة الأرضية الرابعة بقوة 0.96 درجة، وعمق 15.86 كيلومتر.

وكانت الهزات الأربعة الأولى في نطاق السواحل الشرقية لمصر، بينما كانت الهزة الأرضية الخامسة في النطاق السعودي، وبلغت قوتها 2.90 درجة على مقياس ريختر، وعمق 7.50 كيلومتر.

وكانت شبكات المحطة القومية للزلازل سجلت أمس 9 هزات أرضية في أسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وجاءت في نطاقها المعتاد للنشاط الزلزالي في مصر، حيث تكون الهزات الأرضية التي يجري تسجيلها أقل من المتوسط، ويحدث أكثرها دون الشعور به.

وفي تصريحات سابقة؛ قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد الفلك، إن 80% من الهزات الأرضية التي تشهدها مصر، لا يشعر بها المواطنون، كونها أقل من 3 درجات على مقياس ريختر، ولم يشهد العالي أي تغير في النشاط الزلزالي الطبيعي والمعتاد على كوكبنا.

وزادت المخاوف من مخاطر الزلازل في الشهرين الماضيين، بعد الزلزال المُدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وخلّف أكثر من 50 ألف قتيل، كان أكثرهم في تركيا، إلى جانب عشرات الآلاف من المصابين، وأعداد كبيرة من المنازل التي انهارت جراء الهزة الأرضية التي بلغت قوتها نحو 7.7 درجة على مقياس ريختر.