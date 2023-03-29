الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كاتب صحفى: الشركة «المتحدة» حققت طفرة فى الإنتاج الدرامى (فيديو)

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قال الكاتب الصحفي محمد عدوي إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حققت طفرة في الإنتاج الدارمي.

 

وأضاف عدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،  أن "المتحدة" هذا العام اتخذت خطوة جديدة تمامًا وهي التعاون مع حوالي 7 شركات إنتاج لتقديم أعمال درامية، إضافة إلى التنوع الذكي في الأعمال المقدمة الذي يلبي كل احتياجات الأسرة، كوميدي ورومانسي واجتماعي وتاريخي، حتى الأطفال تقدم لهم "المتحدة" منتجًا متميزًا.


 

الشركة المتحدة تقدم دراما رمضانية متنوعة تلبي كل الأذواق


 

وأوضح عدوي أن جمهور المسلسلات من إنتاج الشركة من أنحاء الوطن العربي، وأشادوا بالأعمال الدرامية، مشيرًا إلى أن الشركة تقاوم الأفكار من خلال الأعمال التي تنهض بعقلية المواطن كما يحدث في مسلسل "رسالة الإمام".

 

وأكد الكاتب الصحفي أن الشركة تحاول تقدم أفضل ما لديها لتحقيق التنافس التنوعي الذي يهدف إلى التكامل واحترام المتلقي.

أعمال درامية الشركة المتحدة للخدمات التنوع إنتاج الشركة المسلسلات دراما رمضان كاتب صحفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

4 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

بعد 87 عامًا.. «الحاجة زبيدة» تتحرر من قيود الأمية

رئيس النوبارية يفتح ملفات أزمة رغيف الخبز وعيادة الطوارئ بالمستشفيات (صور)

النيابة تأمر بتسليم الطفل شنودة للأم التى عثرت عليه

حبس متهمين بسرقة بطاقات الدفع الإلكترونى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

أمل زيادة

مجرد رأى

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 48 ساعة على إقالته.. فرص عودة وزير الجيش الإسرائيلى إلى منصبه

بريتيش بتروليوم وأدنوك تعرضان شراء 50% من الإسرائيلية نيو ميد إنرجي

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل