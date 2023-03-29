كاتب صحفى: الشركة «المتحدة» حققت طفرة فى الإنتاج الدرامى (فيديو)

قال الكاتب الصحفي محمد عدوي إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حققت طفرة في الإنتاج الدارمي.

وأضاف عدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن "المتحدة" هذا العام اتخذت خطوة جديدة تمامًا وهي التعاون مع حوالي 7 شركات إنتاج لتقديم أعمال درامية، إضافة إلى التنوع الذكي في الأعمال المقدمة الذي يلبي كل احتياجات الأسرة، كوميدي ورومانسي واجتماعي وتاريخي، حتى الأطفال تقدم لهم "المتحدة" منتجًا متميزًا.





الشركة المتحدة تقدم دراما رمضانية متنوعة تلبي كل الأذواق





وأوضح عدوي أن جمهور المسلسلات من إنتاج الشركة من أنحاء الوطن العربي، وأشادوا بالأعمال الدرامية، مشيرًا إلى أن الشركة تقاوم الأفكار من خلال الأعمال التي تنهض بعقلية المواطن كما يحدث في مسلسل "رسالة الإمام".

وأكد الكاتب الصحفي أن الشركة تحاول تقدم أفضل ما لديها لتحقيق التنافس التنوعي الذي يهدف إلى التكامل واحترام المتلقي.