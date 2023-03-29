ضمنهم مصر الأولمبي.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا تحت 23 سنة

أسدل الستار، مساء أمس الثلاثاء، على منافسات الدور الثالث والأخير من تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا في المغرب، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 8 يوليو، وهي المؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024".

منتخب مصر الأولمبي يتأهل إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة

واكتمل عدد المنتخبات الأولمبية المتأهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وعلى رأسها منتخب مصر الأولمبي، تحت قيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، وذلك على حساب زامبيا، عقب الفوز ذهابًا بنتيجة 2-0، بينما تعادلا سلبيًا في مباراة الإياب.

وتُعد هذه المرة الرابعة على التوالي التي يتأهل فيها منتخب مصر الأولمبي إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، كما يُعد الفراعنة الأكثر بين المنتخبات مشاركة في البطولة القارية.

بينما ودّعت منتخبات الجزائر، السنغال، نيجيريا والكاميرون منافسات تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

في حين تأهلت منتخبات النيجر والكونغو وغينيا لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، وذلك لأول مرة.

المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة

- منتخب المغرب، باعتباره "البلد المُستضيف".

- منتخب مصر، تأهل على حساب زامبيا.

- منتخب الكونغو، تأهل على حساب جنوب إفريقيا.

- منتخب ‏غينيا، تأهل على حساب نيجيريا.

- منتخب ‏غانا، تأهل على حساب الجزائر.

- منتخب ‏مالي، تأهل على حساب السنغال.

- منتخب ‏الجابون، تأهل على حساب الكاميرون.

- منتخب النيجر، تأهل على حساب السودان.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، إلى أولمبياد باريس 2024.

بينما يواجه المنتخب صاحب المركز الرابع نظيره صاحب الترتيب ذاته ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا في مباراة ملحق، وذلك لتحديد آخر المتأهلين.