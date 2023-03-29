الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بتكلفة 2 مليون جنيه.. تعرف على الوحدة البيطرية بقرية العزية بأسيوط

الوحده البيطرية
الوحده البيطرية

على مدار الـ٨ سنوات الماضية، شهدت الدولة طفرة كبيرة في مختلف المشروعات بعدد من القطاعات، ومن ضمن القطاعات التي أعطتها الدولة اهتماما واسعا على مدار الفترة الماضية، قطاع الإنتاج الحيواني والثروة السمكية، والتي تم عدد من المشروعات فيها في مختلف المحافظات ومن ضمنها محافظة أسيوط.

ضمن مشروعات قطاع الإنتاج الحيواني والثروة السمكية بمحافظة أسيوط، مشروع الوحدة البيطرية بقرية العزية بمركز منفلوط، بمحافظة أسيوط، والتي تم تنفيذها في أبريل عام ٢٠٢٢ بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأقيم المشروع بإجمالي تكلفة ٢ مليون جنيه.

وتضم الوحدة البيطرية بقرية العزية بمركز منفلوط، أحدث أجهزة السونار والأشعة للكشف على الحيوانات بمختلف أنواعها بالإضافة إلى أجهزة كشف المعادن ووحدة التلقيح الصناعى والمعامل المتخصصة، ويهدف المشروع للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية وتوفير الخدمات البيطرية للأهالى.

وقد جاء افتتاح المشروع ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى والتى تم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى وضمن المشروعات التى تستهدف القرى الأكثر احتياجًا وسد الفجوات التنموية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

وقد افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مشروع الوحدة البيطرية بقرية العزية التابعة لمركز منفلوط، ورافقه خلال الافتتاح محمد عبدالغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط والدكتور ممدوح بدارى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط والدكتور صلاح الدين على بمديرية الطب البيطرى.

ويهدف مشروع الوحدة البيطرية بقرية العزبة بمحافظة أسيوط  للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية وتوفير الخدمات البيطرية للأهالى ومواطنين محافظة سوهاج، وهى ضمن مش مشروعات الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية في قطاع الإنتاج الحيواني والثروة السمكية في مصر.

اسيوط قرية العزبة الدولة المصرية الإنتاج الحيواني والثروة السمكية محافظة أسيوط مشروع الوحدة البيطرية بقرية العزية بمركز منفلوط مشروع الوحدة البيطرية

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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