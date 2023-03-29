الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قتل شاب وحرق جثته أعلى عقار في بولاق.. هكذا وقعت الجريمة

جثة
جثة

مثّل المتهمان بقتل شاب وحرق جثته بقصد سرقته أعلى عقار في منطقة بولاق الدكرور جريمتهم وسط حراسة أمنية مشددة أمام فريق النيابة العامة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالعثور على جثة أحد الأشخاص "متفحمة" أعلى سطح عقار.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث من الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن كشف غموض الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وأقر أحدهما باستدراج المجنى عليه لمحل العثور وبصحبته المتهم الثانى وقام بالاعتداء عليه باستخدام حجر ما أودى بحياته، وعقب ذلك استولى منه على مبلغ مالى، وأضرم النيران به بالاشتراك مع المتهم الثانى.

وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

النيابة العامة فريق عقار بولاق الدكرور معاينة تصويرية بولاق قتل شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

النيابة تأمر بتسليم الطفل شنودة للأم التى عثرت عليه

الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

العثور على جثة سائق مذبوحاً فى شبين القناطر

«دراما المتحدة» تسيطر على التريند بـ3 مسلسلات.. «الكتيبة 101» أبرزها

الجمهوريون: الاضطرابات المصرفية بسبب تركيز الفيدرالي الكبير على تغير المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

أمل زيادة

مجرد رأى

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 48 ساعة على إقالته.. فرص عودة وزير الجيش الإسرائيلى إلى منصبه

بريتيش بتروليوم وأدنوك تعرضان شراء 50% من الإسرائيلية نيو ميد إنرجي

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل