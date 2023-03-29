قتل شاب وحرق جثته أعلى عقار في بولاق.. هكذا وقعت الجريمة

مثّل المتهمان بقتل شاب وحرق جثته بقصد سرقته أعلى عقار في منطقة بولاق الدكرور جريمتهم وسط حراسة أمنية مشددة أمام فريق النيابة العامة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالعثور على جثة أحد الأشخاص "متفحمة" أعلى سطح عقار.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث من الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن كشف غموض الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وأقر أحدهما باستدراج المجنى عليه لمحل العثور وبصحبته المتهم الثانى وقام بالاعتداء عليه باستخدام حجر ما أودى بحياته، وعقب ذلك استولى منه على مبلغ مالى، وأضرم النيران به بالاشتراك مع المتهم الثانى.

وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.