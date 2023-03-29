الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

مخاوف من الذكاء الخارق لـChat GPT: قد يتفوق على البشر

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

كشفت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية عن أن Chat GPT-4 أحدث تقنيات شركة «مايكروسوفت» للذكاء الاصطناعي يُظهر بالفعل ذكاءً «شبيهًا بالبشر»، يتقن مهارات اللغة والرياضيات والطب والقانون وعلم النفس وغير ذلك.

يقول الباحثون في مايكروسوفت إن نموذج لغة أوبن أي للدردشة GPT-4 أظهر علامات مبكرة لشيء ما «قريب بشكل لافت للنظر من الأداء على المستوى البشري» وقد يتفوق قريباً على البشر.

وتوصف الكثير من الأجهزة والبرامج بأنها تستخدم «الذكاء الاصطناعي»، ولكن حتى الآن كان مدى التكنولوجيا التي يفترض أنها متقدمة محدوداً جداً.

ووفقاً لمايكروسوفت، فإن برنامج الدردشة GPT-4 يعرض أولى لمحات «الذكاء العام الاصطناعي»، بمعنى أنه يتمتع بإمكانات على المستوى البشري أو حتى خارجه.

ويشير الباحثون إلى أن أداء GPT-4 قريب بشكل لافت للنظر من الأداء على المستوى البشري، من القدرة على التفكير، والتخطيط، وحل المشكلات، والتفكير بشكل تجريدي، وفهم الأفكار المعقدة، والتعلم السريع، والتعلم من الخبرة.

ويضيف الباحثون: «إذا كانت صحيحة، فقد وصل باحثو الذكاء الاصطناعي إلى نقطة تحول في التاريخ البشري. واعتباراً من اليوم قد لا تكون البشرية هي المخلوقات التكنولوجية المتقدمة الوحيدة على الأرض».

ويتابع: «قد يتوجب علينا تقبل أنه في غضون وقت قصير جداً يمكن أن ننحى لكوننا ثاني أذكى المخلوقات على الكوكب».

وقال النائب الأسترالي جوليان هيل إنها لديها القدرة على إحداث ثورة في عالمنا بطرق لا يمكننا تخيلها حتى الآن، ولكن إذا تجاوزت  الذكاء البشري، فإنها قد تسبب ضرراً كبيراً للبشرية إذا لم تتوافق أهدافها ودوافعها مع أهدافنا ودوافعنا.

Chat GPT البريطانية التكنولوجيا الرياضيات شركة مايكروسوفت صحيفة ديلي ستار البريطانية صحيفة ديلي ستار مايكروسوفت

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وائل لطفي

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