الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق رضيع في خزان مياه بمنشأة القناطر

جثة طفل
جثة طفل

لقي رضيع مصرعه غرقا داخل خزان مياه في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، ونُقِل إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد تامر صالح، مفتش مباحث منشأة القناطر، يفيد بتلقيه بلاغاً من مستشفى مبارك العام، بوصول طفل يبلغ من العمر عامين، متوفياً نتيجة غرقه بخزان مياه أمام منزله.

أمر الشرقاوي، المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالطفل، وبسؤال والده أفاد بأن حال لهو نجله بجوار والدته أثناء غسلها للأواني، سقط بخزان المياه ولم تتمكن من إنقاذه، وبسؤال كهربائي 40 سنة شاهد على الواقعة، أفاد بأنه سمع صوت استغاثة من والدة الطفل، فأسرع هو وآخرين لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أثناء استغاث إصابات ظاهرية الإدارة العام الإدارة العامة للمباحث

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بعد الفاصل

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