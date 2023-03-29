الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

رحيل شيخ المترجمين السيد إمام عن عمر يناهز الـ78 عامًا

المترجم الكبير سيد
المترجم الكبير سيد إمام

رحل منذ قليل المترجم الكبير السيد إمام عن عمر يناهز الـ78 عاما، إثر إصابته بوعكة صحية، وذلك حسبما أعلن ابنه الروائي طارق إمام عبر صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ولد السيد إمام فى 19 مارس 1945، ينتمى إلى محافظة البحيرة، تخرج فى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، واهتم بالقراءة الواسعة مبكرا، وترجمة ما يروقه بمعايير شخصية محددة، وهو والد الروائى طارق إمام.

يعد الناقد والمترجم المصرى السيد إمام أحد رموز الترجمة وحركة التنوير المعاصرين بعد مشوارٍ من العطاء استمر قرابة النصف قرن، قدّم خلالها عشرات الكتب والترجمات، وهو من أصحاب المشروعات الكبرى فى الترجمة، فبخلاف كونه فرداً يعمل بعيداً عن مؤسسات الدولة فى الغالب، كذلك رؤيته ومختاراته توضح إلى أى مدى يحاول جاهداً أن يضيف مؤثراً إلى الثقافة المصرية والعربية.

ويعد أحد المثقفين المعدودين فى مضماره بتاريخنا الأدبى المعاصر وعلى مرِّ التاريخ الأدبى المصرى، ترأس نادى الأدب بمحافظة البحيرة لعدة دورات متتالية، وعمل مستشارا أدبيا لمجلة الثقافة الجديدة لسنوات طوال، وفى أكتوبر من عام 2017 تم تكريمه فى فرع ثقافة البحيرة؛ لدوره البارز فى مجال الأدب وفى تطوير المنظومة الثقافية فى مصر عامة وفى المحافظة خصوصا، وتسلم حينها درع المحافظة ودرع وزارة الثقافة، بحضور رسمى من المسئولين ووسط حشد ثقافى هائل.

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المترجم الكبير سيد إمام ونجله

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بعد الفاصل

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