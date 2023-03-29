7 رمضان.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى محافظات مصر

نستعرض لكم مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29/ 3/ 2023، الموافق 7 رمضان 1444، في القاهرة وعدد من محافظات مصر، ومنها: (الإسكندرية والإسماعيلية، وأسوان).

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 4:21 صباحاً

أذان الظهر 12:00 صباحاً

أذان العصر 3:30 مساءً

أذان المغرب 6:12 مساءً

أذان العشاء 7:30 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:25 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً

موعد أذان العصر 3:36 مساءً

موعد أذان المغرب 6:18 مساءً

موعد أذان العشاء 7:37 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:16 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:56 صباحاً

موعد أذان العصر 3:26 مساءً

موعد أذان المغرب 6:08 مساءً

موعد أذن العشاء 7:26 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:57 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:29 صباحاً

موعد أذان العصر 3:57 مساءً

موعد أذان المغرب 6:39 مساءً

موعد أذان العشاء 7:53 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:26 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً

موعد أذان العصر 3:31 مساءً

موعد أذان المغرب 6:12 مساءً

موعد أذان العشاء 7:28 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ