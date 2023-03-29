7 رمضان.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى محافظات مصر
نستعرض لكم مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29/ 3/ 2023، الموافق 7 رمضان 1444، في القاهرة وعدد من محافظات مصر، ومنها: (الإسكندرية والإسماعيلية، وأسوان).
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في محافظات مصر
وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة
- صلاة الفجر 4:21 صباحاً
- أذان الظهر 12:00 صباحاً
- أذان العصر 3:30 مساءً
- أذان المغرب 6:12 مساءً
- أذان العشاء 7:30 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
- وقت صلاة الفجر 4:25 صباحاً
- موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً
- موعد أذان العصر 3:36 مساءً
- موعد أذان المغرب 6:18 مساءً
- موعد أذان العشاء 7:37 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
- وقت صلاة الفجر 4:16 صباحاً
- موعد أذان الظهر 11:56 صباحاً
- موعد أذان العصر 3:26 مساءً
- موعد أذان المغرب 6:08 مساءً
- موعد أذن العشاء 7:26 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان
- وقت صلاة الفجر 4:57 صباحاً
- موعد أذان الظهر 12:29 صباحاً
- موعد أذان العصر 3:57 مساءً
- موعد أذان المغرب 6:39 مساءً
- موعد أذان العشاء 7:53 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط
- وقت صلاة الفجر 4:26 صباحاً
- موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً
- موعد أذان العصر 3:31 مساءً
- موعد أذان المغرب 6:12 مساءً
- موعد أذان العشاء 7:28 مساءً
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
- وقت صلاة الفجر 4:12 صباحاً
- موعد أذان الظهر 11:48 صباحاً
- موعد أذان العصر 3:17 مساءً
- موعد أذان المغرب 5:59 مساءً
- موعد أذان العشاء 7:15 مساءً