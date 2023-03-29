الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

7 رمضان.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

نستعرض لكم مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29/ 3/ 2023، الموافق 7 رمضان 1444، في القاهرة وعدد من محافظات مصر، ومنها: (الإسكندرية والإسماعيلية، وأسوان).

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • صلاة الفجر 4:21 صباحاً
  • أذان الظهر 12:00 صباحاً
  • أذان العصر 3:30 مساءً
  • أذان المغرب 6:12 مساءً
  • أذان العشاء 7:30 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • وقت صلاة الفجر 4:25 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً
  • موعد أذان العصر 3:36 مساءً
  • موعد أذان المغرب 6:18 مساءً
  • موعد أذان العشاء 7:37 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • وقت صلاة الفجر 4:16 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:56 صباحاً
  • موعد أذان العصر 3:26 مساءً
  • موعد أذان المغرب 6:08 مساءً
  • موعد أذن العشاء 7:26 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان

  • وقت صلاة الفجر 4:57 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:29 صباحاً
  • موعد أذان العصر 3:57 مساءً
  • موعد أذان المغرب 6:39 مساءً
  • موعد أذان العشاء 7:53 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • وقت صلاة الفجر 4:26 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً
  • موعد أذان العصر 3:31 مساءً
  • موعد أذان المغرب 6:12 مساءً
  • موعد أذان العشاء 7:28 مساءً

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • وقت صلاة الفجر 4:12 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:48 صباحاً
  • موعد أذان العصر 3:17 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:59 مساءً
  • موعد أذان العشاء 7:15 مساءً

 

الصلاة مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية موعد أذان المغرب صلاة الفجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

النيابة تأمر بتسليم الطفل شنودة للأم التى عثرت عليه

رحيل شيخ المترجمين السيد إمام عن عمر يناهز الـ78 عامًا

«اللهم ارزقنا بعد الضيق فرجًا».. دعاء الفجر اليوم الأربعاء 29 مارس 2023

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

صحة مطروح: تنفيذ حملة مكبرة على موقع مخالف لتصنيع حلويات وعصائر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

أمل زيادة

مجرد رأى

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 48 ساعة على إقالته.. فرص عودة وزير الجيش الإسرائيلى إلى منصبه

بريتيش بتروليوم وأدنوك تعرضان شراء 50% من الإسرائيلية نيو ميد إنرجي

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل