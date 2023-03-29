الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب جنوب إيطاليا

مقياس ريختر
مقياس ريختر

أفاد المعهد الوطني لفيزياء الأرض وعلم البراكين في إيطاليا برصد زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر في منطقة كامبوباسو بمقاطعة موليزي جنوب شرقي إيطاليا.


وحسب المعهد الإيطالي، كانت بؤرة الزلزال بعمق 23 كيلومترا.

 

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن الهزات الأرضية شعر بها سكان مقاطعتي أبروتسو وكامبانيا.

 

بدوره، أشارت معلومات المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة بمقياس ريختر، وبؤرته بعمق كيلومترين.

 

وأعلنت هيئات الطوارئ الإيطالية أنها لم تتلق طلبات المساعدة من السكان أو بلاغات بوقوع دمار في منطقة الزلزال.

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بعد الفاصل

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