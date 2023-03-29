أوكرانيا: تدمير أكثر من 1500 طائرة مسيرة روسية من طراز "أورلان-10"

أعلن يوري إحنات المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية، أسقطت أكثر من 1500 طائرة مسيرة روسية من طراز "أورلان-10".





وأضاف إحنات، أن القوات الأوكرانية أسقطت 1500 طائرة بدون طيار من الطراز "أورلان-10"، وذلك دون احتساب الطائرة المروحية الرباعة التكتيكية بدون طيار.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.





وفي تقييمه للقدرات الحالية للقوات الجوية الروسية، أكد أن مجموعات الطائرات الروسية التي هاجمت أوكرانيا من عدة عشرات من المطارات زادت كما، لكن الفعالية أصبحت أسوأ.





وتابع المتحدث باسم القوات الجوية: "للأسف، لا يزال لديهم القدرة على شن هجمات من الجو، ويقوم طيارونا العسكريون بكل ما هو ممكن، بل ومستحيل في بعض الأحيان، لمواجهة روسيا، في محاولة لإسقاط صواريخها وطائراتها بدون طيار".





وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.





وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

