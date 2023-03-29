خطير ومثير للقلق.. بايدن يعلق على قرار بوتين النووى

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا بأنه "خطير".

وقال بايدن في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض "إنه إعلان خطير ومثير للقلق".

وكان سيّد الكرملين قد أعلن السبت أنه بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا التي يرأسها ألكسندر لوكاشنكو، الذي يعد أحد أقرب حلفاء بوتين.

وندّدت واشنطن بالإعلان الروسي الذي جاء بعد مرور أكثر من عام على بدء موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا الموالية للغرب والمحاذية لكل من روسيا وبيلاروسيا.

أكدت روسيا، يوم الإثنين، أنها لن تغير خططها القاضية بنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا، رغم الانتقادات الغربية الشديدة التي أثارتها.