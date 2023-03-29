حسين فهمى: أشكر الشركة المتحدة على الشكل المبهر فى رمضان

نشر الفنان حسين فهمي صورة جديدة له من كواليس مسلسل"سرة الباتع" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب حسين فهمي:"اخر يوم تصوير لي في العمل الرائع {سره الباتع} للصديق المخرج المتميز خالد يوسف ومدير التصوير الفنان سامح سليم وجميع الزملاء الفنانين والعاملين خلف الكاميرا والكومبارس الذين سوف افتقدهم بشده".



وتابع: "اشكركم جميعا كما اشكر الشركة المتحدة والصديق العزيز المنتج تامر مرسي على كل ما قدمه لكي يظهر هذا العمل بهذا الشكل المبهر وكل عام وأنتم بخير، تابعوا المسلسل عشان تعرفوا الحكاية ومنتظر رأيكم".