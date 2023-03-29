الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة مطروح: تنفيذ حملة مكبرة على موقع مخالف لتصنيع حلويات وعصائر

حملة مكبرة على موقع
حملة مكبرة على موقع مخالف لتصنيع حلويات وعصائر

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تنفيذ حملة موسعة لرجال الطب الوقائي بمديرية الصحة بالتنسيق  مع رجال مباحث التموين على موقع تصنيع حلويات وعصائر . 

 

وأوضح وكيل صحة مطروح أن الحملة أسفرت عن ضبط ٥ فنطاس سعة ١٥ كجم عسل جلوكوز و٣٠ صينية كنافة  و١٠ كجم كنافة في أكياس و١٤ برنيكة في ٤٠ عبوة سعة ٧٥٠ مللي و٣٠ كجم سوبيا  إنتاج ٢٤ مارس الجاري وصالحة لمدة ثلاثة أيام فقط وتم التحفظ علي المضبوطات وجاري العرض علي النيابة.

 

وأكد سالم استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين. 

 

وأهاب وكيل صحة مطروح بالمواطنين بتحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة بمطروح.

حملة مكبرة على موقع مخالف لتصنيع حلويات وعصائر
حملة مكبرة على موقع مخالف لتصنيع حلويات وعصائر
حملة مكبرة على موقع مخالف لتصنيع حلويات وعصائر
حملة مكبرة على موقع مخالف لتصنيع حلويات وعصائر
حملة مكبرة على موقع مخالف لتصنيع حلويات وعصائر
حملة مكبرة على موقع مخالف لتصنيع حلويات وعصائر
حملة مكبرة على موقع مخالف لتصنيع حلويات وعصائر
حملة مكبرة على موقع مخالف لتصنيع حلويات وعصائر
حملة مكبرة على موقع مخالف لتصنيع حلويات وعصائر
حملة مكبرة على موقع مخالف لتصنيع حلويات وعصائر
التحفظ على المضبوطات تكثيف الحملات تنفيذ حملة مكبرة حفاظا على الصحة العامة صحة مطروح محافظ مطروح مباحث التموين

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