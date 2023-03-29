الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تفاصيل أغلى مزاد للوحة سيارة فى مصر: وصلت لـ50 مليون جنيه

لوح سيارات فى مصر
لوح سيارات فى مصر

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل تداول ثمن لوحة سيارة معدنية تم طرحها في مزاد، وحقيقة وصول سعرها إلى 50 مليون جنيه، قائلًا: "إن المزاد لم يغلق على اللوحة المعدنية، حتى الأن، كما أن ثمن اللوحات المميزة يذهب إلى صندوق تحيا مصر".

 

وأضاف مدحت قريطم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الغرض من طرح هذه اللوحات المعدنية في المزاد العلني؛ هو دعم صندوق تحيا مصر؛ وهو أمر يتم تطبيقه في دول أخرى مثل السعودية والإمارات، لافتًا إلى أن أغلى لوحة تم بيعها، سابقًا، وصلت إلى حوالي 2.5 مليون أو 3 ملايين جنيه.

 

وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن اللوحة مكونة من 3 حروف؛ وتحمل 3 أرقام متشابهة، لافتًا إلى أنه يبدو أن أحد المواطنين أخطأ في وضع الثمن الذي وصلت إليه اللوحة؛ ليصبح 50 مليونًا بدلاً من 500 ألف جنيه؛ وهو الأمر الذي سيتم كشفه عند إغلاق المزاد على اللوحة المعدنية.

 

وشدّد مدحت قريطم،  على أنه إذا وصل ثمن اللوحة إلى 55 مليون جنيه؛ وتراجع الشخص الذي استقر عليه المزاد عن دفع هذا الثمن؛ فإنه سيخسر قيمة التأمين على اللوحة (حوالي 10 آلاف جنيه فقط).

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