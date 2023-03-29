الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نشأت الديهى يكشف أهمية تطوير الموانئ المصرية وتحويلها لمنطقة لوجستية عالمية (فيديو)

الموانئ المصرية
الموانئ المصرية

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أهمية تطوير الموانئ المصرية وكيف يتم تحويلها لمنطقة لوجستية عالمية، قائلًا: "إن دبي على سبيل المثال بها ميناء جبل علي، وسنغافورة بها ميناء سينجابور، وهولندا بها ميناء روتردام".

وأضاف الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع عبر فضائية ten، أن هذه الموانيء الثلاثة على سبيل المثال يكسب كل ميناء فيهم مليارات الدولارات في العام الواحد، لافتًا إلى أن ميناء روتردام  بهولندا يكسب أكثر من 50 مليار دولار في العام، معقبًا: "بتعمل تموين سفن فقط بمليارات الدولارات، وهولندا لا يوجد لديها بترول، حيث تقدم خدمات مينائية وتموين سفن بمليارات الدولارات".

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن ميناء الفجيرة بالإمارات يقوم بعمل تموين سفن مثلنا مائة مرة، كما يتداول ميناء جبل علي، حاويات ويعتبر من أكبر موانيء العالم، متابعًا: "فين المشكلة؟ هل نحن نمتلك في مصر لسمح الله عيب بشأن الموقع الجعرافي الخاص بنا؟"

وأكد الإعلامي نشأت الديهي، أن موقع مصر الجغرافي، أفضل من موقع سنغافورة وأفضل من موقع دبي، وأفضل من موقع هولندا، حيث يعتبر موقع مصر الجغرافي الأفضل على مستوى العالم كله، سواء بحر أحمر، أو بحر متوسط، أو قناة السويس، حيث أن مصر دولة بحرية، وبالتالي فإن الموانيء المصرية لها قيمة أكبر.

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