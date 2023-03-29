الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

مايا مرسي عن الطفل شنودة: «قرار النيابة وفتوي الأزهر انتصار للإنسانية»

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، بقرار النيابة العامة وفتوي الأزهر الشريف ودار الإفتاء بشأن قضية الطفل شنودة، قائلة: "عودة الطفل شنودة لاحضان أسرته، بقرار من النيابة العامة فتوي الازهر الشريف ودار الافتاء هو انتصار للانسانية"، مضيفة: "عيد الأم اليوم في مصر".

وكانت جهات التحقيق  بتسليم الطفل شنودة بشكل مؤقت إلى آمال إبراهيم، التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعدما أخذت تعهد عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، كما أمرت بتكليفها باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة.

وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى المفتي بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.

الأزهر الشريف الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة دكتورة مايا مرسي خط نجدة الطفل

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بعد الفاصل

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