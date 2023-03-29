«الست شلباية» تُثير إعجاب الجمهور.. وفاء عامر تتألق فى «حضرة العمدة»

استطاعت النجمة وفاء عامر، أن تخطف الأنظار، بشخصية «الست شلباية» التى تجسدها فى أحداث مسلسل «حضرة العمدة»، وتشارك فى بطولته أمام النجمة روبي ونخبة كبيرة من الفنانين.

وأشاد عدد كبير من متابعى مسلسل “حضرة العمدة” بأداء وفاء عامر، وحظيت بردود أفعال واسعة، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، خلال الساعات القليلة الماضية.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز تعليقات الجمهور على شخصية «الست شلباية» في المسلسل..

وقال أحد المتابعين: «مكنتش متخيل إن وفاء عامر ممكن تقدم دور بالشكل ده فى مسلسل حضرة العمدة».

وعلق آخرون: «وفاء عامر تقريبا عاملة أهم دور فى حياتها فى مسلسل حضرة العمدة، وفاء عامر بتقدم دور عمرها فى مسلسل حضرة العمدة»، «حضرة العمدة هيبقى علامة فى تاريخ وفاء عامر»، «دور مميز جديد للفنانة الجميلة وفاء عامر فى مسلسل حضرة العمدة».

ويتناول مسلسل «حضرة العمدة» عددًا من القضايا الاجتماعية والثقافية أهمها الهجرة غير الشرعية، وختان الإناث، وغسيل الأموال، وتمكين المرأة، والتطرف الدينى، والثأر، والميراث، والابتزاز الالكتروني، وغيرها مع تقديم حلول كافية لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه أفراد المجتمع فى تلك القضايا وذلك من أجل تطور المجتمع.

وتتصاعد الأحداث بشكل كبير في حلقات المسلسل إذ شهد حتى الآن العديد من هذه القضايا، من خلال العلاقات المتشابكة والمفارقات التى تتطور أول بأول.

ويشارك في بطولة مسلسل «حضرة العمدة» نخبة كبيرة من نجوم الفن يصل عددهم لأكثر من 50 فنانًا، فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وشادى مقار، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة تم اختيارهم بعناية شديدة من قبل متخصصين، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ومن إخراج عادل أديب.