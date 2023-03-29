الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مذكرات زوج: والدة طارق لطفي تكشف سبب علاقته بحبيبته السابقة

مذكرات زوج
مذكرات زوج

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج بذهاب شيرين (عائشة بن أحمد) لمنزل والد رؤوف، للحديث حول استقالة رؤوف (طارق لطفي) من عمله وصدمتهم في تصرفاته.

أحداث الحلقة 6 من مسلسل مذكرات زوج

تزور «فردوس» والدة «رؤوف» شقيقتها ووالدة «مها» التي تجمعها برؤوف علاقة حب بعد مقاطعة بين الشقيقتين لتعرف سبب العلاقة بين وتخبرهم بمشكلته وتطلب من مها بن تختفي من الصورة لحين حل المشكلة في حين تقترح مها حل المشاكل بين والدتها وخالتها.

من بين أحداث ملخص الحلقة السادسة من مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، تستكمل «شيرين» رحلة البحث عن «رؤوف» فتتوجه لخبير اللايف كوتش الدكتور طه عياد الذي يتابع حالة «رؤوف» كزوج يواجه مشاكل، فينصحها بالذهاب لطبيب نفسي لكونه لا يتمكن من حل مشاكلها، بعد إنكارها للسبب الرئيسي للمشاكل.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 5 على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية.

مذكرات زوج الحلقة السادسة.. «شيرين» تشتكى من اختفاء طارق لطفى

بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءا، وتأتي الإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

التردد: 11785.
الاستقطاب: الرأسي.
القمر الصناعي: نايل سات.
الاتجاه: 5/6.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الجودة:   SD.
تردد آخر على النايل سات بجودة HD
التردد: 11785.
الاستقطاب: الرأسي.
القمر الصناعي: نايل سات.
الاتجاه: 5/6.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الجودة: HD.

والجدير بالذكر، مسلسل مذكرات زوج بطولة الفنان طارق لطفى وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، واحتل المسلسل  التريند المصري وحققت حلقاته إشادات كبيرة بين الجماهير ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو مسلسل مكون من 15 حلقة .

مذكرات زوج طارق لطفي عائشة بن أحمد مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج

رئيس التحرير

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