واصلت أسعار الدواجن تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 67 جنيه وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، كما استقرت سعر كرتونة البيض عند التراجعات التي سجلتها منذ عدة أيام وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 95 جنيه.

وتعرض الدستور في التقرير التالي تراجع جديد للفراخ .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29-3-2023

سعر الفراخ اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء: 67 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية.

بلغ سعر الدواجن الساسو: 102 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية.

سجلت سعر الدواجن امهات بيضاء : 57 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية.

ومع تسجيل أسعار الدواجن ظهر تراجع واضح منذ بداية شهر رمضان ، أرجع رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية عبد العزيز السيد هذا التراجع إلى ضعف إقبال المواطنين على الشراء، وليس توافر الأعلاف على حد تعبيره موضحًا استمرار ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن عند 26 ألف جنيه للطن .

سعر كرتونة البيض

كرتونة البيض من البنا : 95.75 جنيه للبيض الأبيض، و102.75 جنيه البيض الأحمر .

رشاد حمزة: 95.75 جنيه للبيض الأبيض، و 102.75 جنيه البيض الأحمر .

انشاص : 92 جنيه للبيض الأبيض، و 102 جنيه البيض الأحمر .

الصحراوي: 90 جنيه للبيض الأبيض، و100 جنيه البيض الأحمر .

الزراعي: 90 جنيه للبيض الأبيض، و100 جنيه البيض الأحمر .

قويسنا: 95 جنيه للبيض الأبيض، و99 جنيه البيض الأحمر .

سعر الكتاكيت اليوم