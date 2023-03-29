الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رجل أمن يقدم مثالًا فى الرضا والتعفف ومكافأة استثنائية من «حياة كريمة»

أيمن مصطفى
أيمن مصطفى

قدم الإعلامي أيمن مصطفى، ببرنامج "حياة كريمة"، قصة كفاح جديدة لمواطن يعمل أمن لإحدى المستشفيات الخاصة.

 

وكشف رجل الأمن، أنه يعمل في مهنته بعد خروجه من المعاش، مؤكدًا أنه أخذ 24 قيراطًا من الستر في حياته، وأنه يعمل لتربية أبنائه وقام بمنحه مبلغًا من المال رغم تعففه.

 

ورصدت كاميرا البرنامج مساعدته لمسن وسداد ديونه، وبعدها ظهر أيمن مصطفى من جديد وسأله عن الموقف فأكد أن الله هو الذي يرزق.

 

هدية حياة كريمة له

 وقامت حياة كريمة بمنحة ميدالية "أبطال حياة كريمة"، ومبلغ 10 آلاف جنيه، بعد أن عرض أن يقسم المنحة عليه وعلى زملائه، وفي حلقة استثنائية قامت "حياة كريمة" بمنح 10 آلاف لزميل له بالمستشفى ساعد معه المسن و آلاف10 لسيدة أخرى.

 

كما قامت حياة كريمة، بمنح سيدة تقدم وجبات يومية للمحتاجين ميدالية "أبطال حياة كريمة"، ومبلغ مالي لزيادة الوجبات.

هدف البرنامج

 برنامج "حياة كريمة"، يقدمه أيمن مصطفى على شاشة  dmcفي رمضان، وهو قائم على التجول في ربوع مصر واختيار الشخصيات المكافحة التي لها احتياجات وتستحق مساعدتها عن طريق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

رجل الأمن تعفف حلقة استثنائية برنامج حياة كريمة وجبات يومية للمحتاجين

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