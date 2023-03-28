المؤبد لعامل قتل فتاة داخل مزارع قمولا في نقادة

أصدرت محكمة جنايات قنا حكما اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لعامل قتل فتاة داخل زراعات القصب بإحدى قرى البحري قمولا التابعة لمركز نقادة.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة في حالة تحلل داخل الزراعات وبها آثار خنق، وتبين أن المتهم في الواقعة علاء.ع، جارها ويعمل عامل أجرى، كان يبحث مع والدها عن الفتاة بعد تغيبها منذ أسبوعين.

وتوصلت التحريات أن المتهم استدرج الفتاة في الزراعات وقام بخنقها بعد خلافات بينهما وسرق هاتفها المحمول ومبلغ مالي كان معها.

وتم إحالة القضية والتي تحمل رقم 1567 لسنة 2022 إلى محكمة جنايات قنا والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.