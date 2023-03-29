الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الاتصالات يبحث مع سفير ألمانيا بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة؛ حيث تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال التحول الرقمي، وإعداد الكوادر الشابة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما شهد اللقاء بحث مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر وألمانيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في إطار مشروع "دعم الابتكار والحكومة الإلكترونية".

كذلك تطرق اللقاء إلى استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، وبحث سبل التعاون في مجال التعهيد، وإعداد الكفاءات الشابة المؤهلة لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم الإشارة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات الشباب في المجالات التقنية، وتوفير برامج تدريبية لمساعدتهم في إتقان اللغة الألمانية لتأهيلهم للعمل في قطاع خدمات التعهيد وخدمات مراكز الاتصال باللغة الألمانية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستفادة من الخبرات المتميزة للجانب الألماني في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذلك في مجالات البحوث والتطوير اعتمادًا على التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي؛ مشيرًا إلى إمكانية استفادة الجانب الألماني من الكفاءات المصرية الشابة التي تعمل في سوق العمل الحر في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك توسيع مجالات التعاون مع الشركات الألمانية للاستفادة من خدمات التعهيد التي تقدمها مصر.

ومن جانبه، أعرب فرانك هارتمان عن اهتمامه بالعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى اهتمام ألمانيا بفتح السوق للاستفادة من الخبرات الشابة من الدول الأخرى ومنها مصر؛ وكذلك بتعزيز الجهود الداعمة لزيادة مشاركة المرأة في قوى العمل بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا على أهمية استكمال التعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ في المجالات الخاصة بالتحول الرقمي.

حضر اللقاء المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، و سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر اللقاء من الجانب الألماني؛  إليكسس بيلو رئيس الشئون الاقتصادية، وهولجر إيلي مدير التعاون والتنمية الألمانية بسفارة ألمانيا بالقاهرة.

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