أكثر ما يضايقنى هم فئة «اللابدين فى الدرة» الذين ينتظرون سقوطك فى أى لحظة، رغم أنهم يبدون أنهم معاك وجدعان وكده، المصطلح ظهر قديمًا فى وسط الصعايدة والفلاحين ليصفوا مَن يستغل حقول الدرة وارتفاع عيدانها للاختباء داخلها، ثم يضربون ضربتهم وأنت مش واخد بالك، هؤلاء هم أخطر مما تتخيل فاحذرهم.

من ضمن مجموعة «اللابدين فى الدرة» تلك المجموعات التى تظهر على السوشيال ميديا باعتبارهم معاك وكده، لكن نواياهم تظهر مع أول اختبار حقيقى، مسلسل «رسالة الإمام» نموذج، فجأة اشتد الهجوم والسخرية ومحاولة التقليل من العمل بعد تداول صور للنجم خالد النبوى قبل تصوير أحد مشاهد المسلسل وكان يراجع ورق السيناريو وهو يرتدى نظارة طبية، الصور سبق ونشرتها إحدى الصفحات أثناء الدعاية للمسلسل وكان من بينها صور للنبوى مع مساعدى المخرج، لجان «اللابدين فى الدرة» استعادت الصورة وسلمتها لميليشيات الضحك باعتبار أن صنّاع العمل هيطلعوا الإمام الشافعى فى نهاية المسلسل ماسك موبايل، هجوم سخيف لكنه يكشف عن أكثر من حقيقة، أولاها أنهم منزعجون من المسلسل وهو أمر عظيم جدًا، فمهمة الدراما الأساسية هى إزعاج الموتورين وكشف زيف أفكارهم، والثانية أن بيننا أشخاصًا ليسوا معنا على الإطلاق.

الجزء الأهم من تلك «المجموعة» مهتم برصد مسلسل «الكتيبة ١٠١» والتقليل منه فى التعليقات على السوشيال ميديا، وهو أمر مفهوم وطبيعى، خاصة إذا ما عرفنا أن نفس المجموعة التى كانت تهاجم «الاختيار» بأجزائه الثلاثة، هى نفسها التى تقارن بين «الكتيبة ١٠١» و«الاختيار»، الهدف هو التقليل من نوعية هذه الدراما التى تفضحهم.

رسالة الإمام.. لدينا ممثل عظيم اسمه خالد النبوى.

«رسالة» الإمام التى ضايقتهم أن الدين معاملة ويدعونا لقبول الآخر، والتعايش معًا، والمحبة.

الصفارة.. مسلسل يمكن الرهان عليه وأنت مطمن.

الصفارة.. أحمد أمين تحس إنه عارف قيمة النعمة اللى هو فيها، علشان كده ما بيستسهلش.

الصفارة.. طه الدسوقى من أفضل الممثلين الشباب وكوميديان، عارف بيرمى الإفيه إزاى، ودوره الذى قدمه كنبطشى مهرجانات ومساعد لشقيقه فى إدارة الفرقة تشعر بأنه مولود فى وسط الناس دى.

تسببت روبى فى مشاجرة كبيرة فى ملعب كرة القدم بعد أن حضرت المباراة، وبدأ جمهور الفريق المنافس فى معاكستها.. ورد جمهورها عليهم باعتبار أن عيب عمدتهم تتعاكس.. اللى أنا مش مستوعبه إزاى الجمهور جاله قلب يسيب روبى ويتفرج ع الفرقتين.

طارق لطفى ساب بيت والدته واستقال من شغله، وراح يقابل حبيبته السابقة، فى اعتقادى إن جزءًا من أزمة طارق لطفى أنه متجوز عائشة بن أحمد، وكان بيحب فرح يوسف، وده نوع من الافترا فعلًا، لأن الاتنين يجيبوا أزمة قلبية مش اكتئاب.

ضرب نار.. ٣ حرايق فى حلقة واحدة، «رزق» ولع النار فى أرض جابر الكوماندا، فى نفس اللحظة اللى سامى ابن عمه حرق له الورشة علشان يشتغل معاه، فنزل البلد وحرق لرزق أرضه على أساس بيردهاله يعنى.

ضرب نار.. ياسمين عبدالعزيز سكر، ومشهد وداع الكوماندا مؤثر.

سوق الكانتو بيعلى.. وفتحى عبدالوهاب عامل اختراع بشخصية رشاد الحرامى.