«سفراء دولة التلاوة».. قناة الناس تذيع تلاوة رائعة بصوت القارئ أيمن منصور من الكونغو

عرضت قناة "الناس" تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، لقطات من إقامة شعائر الصلاة فى عدد من دول العالم المختلفة، بأصوات القراء والأئمة المبتعثين من قبل وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة لإحياء الليالى الرمضانية وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطى.

ونقلت قناة "الناس"، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، منهم الشيخ أيمن منصور، من مدينة برازافيل في الكونغو.

وتنقل قناة "الناس"، على مدار شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.