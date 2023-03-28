جامبيا تتغلب على مالى وتحيى آمالها فى بلوغ كأس أمم إفريقيا 2023

حقق منتخب جامبيا، فوزًا هامًا، على ضيفه منتخب مالي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء المغربية، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

ورفع المنتخب الجامبي، رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثالث، متأخرًا عن منتخب الكونغو، صاحب المركز الثاني، بنفس الرصيد، بينما تجمد رصيد مالي، عند 9 نقاط، محافظًا على موقعه في الصدارة، ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائيات لصالحه.

وسجل عمر كولي، هدف الفوز لجامبيا في الدقيقة 79، من عمر اللقاء، ليحيي آمال منتخب بلاده في المنافسة على التأهل لكأس أمم إفريقيا 2023.

وكان منتخب الكونغو، قد خطف فوزًا غاليًا ومثيرًا من مضيفه منتخب جنوب السودان، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، على ملعب (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في تنزانيا، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة ذاتها.

وسجل جابريل كاربنتير، هدف الفوز للكونغو في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

ورفع المنتخب الكونغولي، رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بينما تجمد رصيد جنوب السودان، 3 نقاط، في المركز الرابع.