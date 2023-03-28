الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مسلسل ضرب نار 6| تعرف على أحداث الحلقة السادسة ومواعيد العرض

ضرب نار
ضرب نار

مسلسل ضرب نار يتصدر البحث عبر محركات البحث في مصر منذ عرض أول حلقة له في الثالث والعشرين من مارس الجاري ومازال متابعو الدراما الرمضانية يبحوثوا عن مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الذي يأتي من  بطولة النجمة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة،حيث تعرض الحلقة السادسة منه اليوم، في اليوم السادس من رمضان، 28 مارس 2023.

القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023 

ومسلسل ضرب من إنتاج الشركة المتحدة التي تحرص على إمتاع الجمهور بعرض مسلسلاتها على أهم الشاشات لذا تعرض على نقله عبر أكثر من قناة ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مواعيد  عرض مسلسل ضرب نار عبر قناة on e

ويعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 1:45 صباحًا، وموعد الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

مواعيد مسلسل ضرب نار على ON Drama

أما فيما يتعلق بـ مواعيد مسلسل ضرب نار على ON Drama فهو يعرض في تمام الساعة 10 مساءً، ومواعيد الإعادة في الأوقات الآتية:

ضرب نار 6.. ماجد المصري يطلب يد مهرة بدبلة ألماظ والأخيرة ترفض بسبب «جابر»

مواعيد عرض الحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار على on وon drama

الإعادة الأولى: الساعة 4 عصرًا.

الإعادة الثانية: 1:45 صباحًا.

الإعادة الثانية: 8:45 صباحًا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار

 

ويتسأل الجمهور قبل عرض الحلقة عن أهم تفاصيلها خاصة بعد أن شوق النجم أحمد العوضي جمهوره على الحلقة 6 وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الحلقة السادسة شد أعصاب جامد، ضرب نار، ومن المقرر أن يواجه فيها جابر، زيدان - ماجد المصري - بعد قيام الأخير بمطاردة مهرة حبيبة جابر وخطيبته واعترافه بحبه لها وأنه يرغب فى الزواج منها.

 

ضرب نار مسلسل ضرب نار القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار یاسمین عبد العزیز أحمد العوضي

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