برلماني: المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار قرار إنساني من الدرجة الأولى

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لصندوق “تحيا مصر” بتخصيص مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، هو قرار إنساني من الدرجة الأولى لتخفيف المعاناة عن غير القادرين.

وتابع في تصريحات له، أن القرار يسهم في الحفاظ على معدلات الأداء بإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات له، إلى أهمية تلك المبادرة لتخفيف التكدس فى المستشفيات، والحصول على خدمة طبية مجانية بالكامل وبأفضل جودة وبالأخص للتدخلات الطبية الحرجة.

وتابع أنه منذ انطلاق المبادرة في يوليو عام 2018، نجحت في إجراء نحو مليون و621 ألف عملية جراحية، فضلا عن الاهتمام بتدريب كوادر بشرية قادرة في كل المحافظات لتقديم كل الخدمات الطبية بمستوى متميز وتفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج.

ونوه أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل على مدار الـ 8 سنوات الماضية على تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وتسخير كافة الإمكانيات لتحسين المنظومة وتغييرها للأفضل من بينها إطلاق المبادرات الرئاسية المختلفة والمتنوعة تحت مظلة " 100 مليون صحة" والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية و تزويد المستشفيات بالمستلزمات اللازمة، وفي المقدمة تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة تلبي احتياجات الوافدين إليه داخل و خارج مصر، و إنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقاً لأعلى المعايير العالمية، علاوة على مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، ليكون من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب.