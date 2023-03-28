«رسائل الإمام».. أين تقع مدينة تنيس التي زارها الشافعي في الحلقة السادسة؟

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل رسائل الإمام بظهور "الإمام الشافعي" يجسد دوره الفنان خالد النبوي، وهو يؤدي الصلاة في صحراء بلبيس – مصر وهو في الطريق إلى تنيس، وتوضح "الدستور" أين تقع مدينة تنيس التي زادها الإمام الشافعي عند زيارته مصر.

وتتنيس - بكسر التاء وتشديد النون المكسوره -، مدينة قديمة فى مصر كانت موجودة فى جزيرة صغيرة فى شمال شرق بحيرة المنزله على بعد تسعة كم جنوب غرب بورسعيد، فى زمن الحروب الصليبية تعرضت لهجمات، وفى عهد الملك الكامل الأيوبى اتنقل أهلها لمدينة دمياط بسبب غارات الصليبيين فإتخربت من وقتها.

وكانت تنيس أكبر الجزر فى العصر الإسلامى حيث تقع فى أقصى الشمال الشرقى من بحيرة المنزلة والجنوب الغربى من بورسعيد وعلى بعد حوالى ثمانية كيلو مترات وهو امتداد طريق الخط الملاحى لقنال المنزلة الذى يربط بين بورسعيد والمطرية دقهلية وسط بحيرة صغيرة قليلة العمق تعرف باسم "البشتير" وقدرها المجلس الأعلى للآثار بحوالى 215 فدانا.

أما تنيس دى بكسر التاء وتشديد النون المكسوره وهى غير تانيس -صان الحجر- اللى فى مركز فاقوس و غير تنيس –البربا- اللى من غير تشديد الموجودة فى صعيد مصر فى مركز جرجا.

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل رسائل الإمام بطولة النجم خالد النبوى، دعوة الإمام الشافعي إلى دراسة علم الليث بن سعد وأبي حنيفة وعدم الاكتفاء فقط بعمل الإمام مالك، ردا على "فتيان" أحمد الرافعي والذي قال له إنه لا هناك داعى لدراسة علم الليث بن سعد طالما يدرسون في مصر علم الإمام مالك، ليرد عليه الشافعي بأن الإمام مالك كان بينه وبين الليث مشاورات عديدة ودراسة علم العلماء ليس تشتيتا كما يقول، في مناظرة حول التعدد الفقهي.

الإمام الشافعى

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.

وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "رسالة الإمام" عبر 3 قنوات فضائية خلال الموسم الرمضاني المقبل وهي قناة cbc الساعة 12:15 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:45 مساءً، وعلى قناة dmc الساعة 10 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة ووتش إت الإلكترونية.