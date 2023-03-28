الشرطة البريطانية تحقق مع هالاند بسبب استخدامه الهاتف أثناء القيادة

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن شرطة مانشستر العظمى تحقق مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب استخدامه هاتفه أثناء القيادة.

وبحسب صحيفة “ ذا صن " البريطانية، فإنه تم تصوير هالاند وهو يستخدم هاتفه أثناء القيادة يوم الأربعاء 15 مارس.

وأشار التقرير إلى أن هالاند كان يقود سيارته والتي تُكلف حوالي 300 ألف جنيه إسترليني، بالقرب من استاد الحالي، في اليوم التالي لانتصار فريقه على لايبزيج الألماني بسبعة أهداف دون رد، في دوري أبطال أوروبا.

وتابعت الصحيفة أن أي شخص يتم التقاطه يستخدم هاتفه المحمول أثناء القيادة، يواجه عقوبة خصم 6 نقاط في رخصته، إضافة لتغريمه مبلغ 200 جنيه إسترليني.

وقال متحدث باسم الشرطة لـ “ذا صن”:" إنه خط أحمر بلا أعذار، من الخطورة إمساك هاتفك أثناء القيادة، بالنسبة لشخص مؤثر جدًا في التهديف ، فهذا بالتأكيد هدف عكسي".

وانتقل إيرلينج هالاند إلى صفوف مانشستر سيتي، الصيف الماضي، قادمًا من بورسيا دورتموند الألماني، مقابل حوالي 60 مليون يورو.

وسجل هالاند 42 هدفًا في 37 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم في مختلف المسابقات، منهم 6 هاتريك.

ويتصدر هالاند جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفًا.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي يجهز لتقديم عرض لتجديد عقد إيرلينج هالاند، مع منحه راتب أسبوعي يُقدر بـ 500 ألف جنيه إسترليني.

في المقابل، أكدت بعض المصادر المقربة من هالاند أن اللاعب يشعر بالسعادة مع مانشستر سيتي، ولكن سيكون القرار النهائي في يده لحسم مصيره، إذا كان يرغب في الاستمرار مع النادي الإنجليزي أو الرحيل وخوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر.

ويرتبط إيرلينج هالاند بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف عام 2027.

ووفقًا للتقارير الصحفية السابقة، فإن هالاند يمتلك بندًا في عقده، يتضمن وجود شرط جزائي تتراوح قيمته بين 220 و240 مليون يورو، تسمح له بالرحيل بدايةً من شهر يوليو 2024 وحتى نهاية عقده في يونيو 2027.