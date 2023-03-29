الأربعاء 29 مارس 2023
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اقتصاد

خبير اقتصادى: الدولة نجحت فى تحقيق تنمية عمرانية على أعلى مستوى

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي أحمد سلامة

قال الخبير الاقتصادي أحمد سلامة،  إن الدولة نجحت في تحقيق تنمية عمرانية على أعلى مستوى؛ مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .

 وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التنمية العمرانية تظهر من خلال المدن الجديدة مثل العاصمة الادارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة .

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر نجحت في تدشين تنمية عمرانية على أعلى مستوى ساهمت في تشغيل العديد من شركات المقاولات المختلفة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12، والمقرر عقده فى نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، والسفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن استضافة مصر للنسخة الـ 12 من المنتدى الحضري العالمي، الذي يُعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ، يعد إنعكاسًا لما حققته الدولة من نجاح في مجال تطوير العمران المستدام، وما يُبذل من جهود لإنشاء المدن العمرانية المتكاملة، وكذا توفير السكن الحضاري المناسب لمختلف فئات المجتمع.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الترتيبات اللوجستية الخاصة بالمنتدى الحضري العالمي WUF12، حيث سيتم خلال الفترة القليلة القادمة التوقيع على الاتفاق اللوجستي ALA لاستضافة المنتدى، وكذا عقد عدة اجتماعات للتوافق  على مختلف الجوانب التنظيمية والتحضيرية الخاصة بالمنتدى.

كما تم خلال الاجتماع التوافق على تشكيل لجنة عليا للمنتدى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون وزارة الخارجية مقررًا للجنة وأن ترأس اللجنة التنفيذية، على غرار ما تم في مؤتمر المناخ COP27، وأن تتولى وزارتا الإسكان والتنمية المحلية المسائل الموضوعية للمنتدى، بالإضافة إلى عضوية وزارات أخرى.

الحضاري التنمية المحلية التنمية العمرانية التنظيمية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق

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