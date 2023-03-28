الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين إثر حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

شهدت مدينة 6 أكتوبر، إصابة شخصين إثر حريق شقة سكنية، مساء الثلاثاء.

البداية كانت بتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بمنطقة ابني بيتك.

على الفور دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات إطفاء الى موقع الحريق وبالفحص تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق السادس "الأخير" بالعقار رقم 11 المنطقة السابعة، ما أسفر عن إصابة اثنين بحريق نقلا على إثرها إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

مدينة 6 أكتوبر اصابة شخصين حريق شقة سكنية

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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