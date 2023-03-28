اتفاقية تعاون بين جامعتي الإسكندرية و«أسكس» البريطانية

وقعت جامعتا الإسكندرية و"أسكس" البريطانية اتفاقية تعاون في مجالات هندسة الحاسب والاتصالات وهندسة الميكاترونيك والإلكتروميكانيكس.

وقالت جامعة الإسكندرية - في بيان اليوم الثلاثاء إن هذه الاتفاقية تتيح لطلاب كلية الهندسة في مجالات هندسة الحاسب والاتصالات وهندسة الميكاترونيك والإلكتروميكانيكس من الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة فضلا عن الحصول على درجة الماجستير من جامعة أسكس.

وأشار البيان إلى أن اتفاقية التعاون تتضمن فتح مزيد من التعاون بين الجامعتين في عدة مجالات أخرى من أهمها إدارة الأعمال، والعلوم الصحية، وطب الأسنان، والسياحة والآثار الغارقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والهندسة الطبية الحيوية، ومن المتوقع أن يبدأ تفعيل هذه الاتفاقية بداية من العام الجامعي القادم.

وقام وفد جامعة الإسكندرية بزيارة جامعة أسكس البريطانية وكلياتها ومعاملها المختلفة مؤخرا شملت الزيارة كلية إدارة الاعمال، ومعامل كلية علوم الحاسب والهندسة الإلكترونية، وكلية الصحة والرعاية الإجتماعية، وكلية العلوم والصحة العامة، ومعامل الطب الرياضي وكلية الدراسات العليا.

شهد حضور وفد جامعة الإسكندرية والذي ضم الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد رزق الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الكهربائية، والدكتور سامح شحاتة مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية.