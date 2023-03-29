«شعلة نشطاء لا تنطفئ».. متطوعى «كتف فى كتف» يواصلون عملهم فى رمضان

تستأنف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومبادرة «كتف فى كتف»، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عملا في توزيع كراتين رمضان الغذائية على المستحقين ضمن جهود التحالف للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

تستمر جهود المتطوعين في المبادرات بتقديم خدماتهم على مدار الساعة في ساعات الصيام وحتى أوقات متأخرة من الليل متفانين في عملهم من أجل خدمة غيرهم من المواطنين وإنجاز المطلوب منهم في أقرب وقت.

وقال سعد أحمد، أحد المتطوعين ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المتطوعين يعملون على قدم وساق طوال الوقت بكل حب لفعل الخير ومساعدة الغير وتلبية احتياجاتهم، ورسم البسمة على وجوههم في الشهر الكريم مشيراً إلى أن الرغبة لدى العمل التطوعي تزداد في الأوقات الصعبة والعمل الشاق لا يثنينا عن ما أقدمنا عليه وسعينا لأجله فالكثير من الأشخاص يقومون بعملهم في نهار رمضان ومع حرارة الجو والأمطار وهو ما يعكس حبهم وتفانيهم في فعل الخير.

وأضاف أن هناك متطوعين من الطلاب والخريجين ينتهون من دراستهم وأعمالهم ويتوجهون إلى العمل في توزيع الكراتين وتعبئتها ويستمرون في العمل حتى أوقات متأخرة من اليوم.

من جانبها، قالت رشا عبدالله، إحدى المتطوعات، إن العمل في رمضان من أمتع ما يكون فالثواب فيه يكون مضاعفا والكل هنا يتسابق على العمل التطوعي كخلية النحل وشعلة نشطاء لا تنطفئ، مشيرة إلى أنها تشارك في المبادرة منذ فترة ليست بالبعيدة لكنها سرعان ما اندمجت معهم وتشارك بشكل مستمر في كافة القوافل والتجهيزات الخاصة بتوزيع الصناديق الغذائية للمستحقين.

متطوعى كتف فى كتف

متطوعى كتف فى كتف

متطوعى كتف فى كتف

متطوعى كتف فى كتف

متطوعى كتف فى كتف