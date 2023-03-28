ريال مدريد يفضل التعاقد مع هالاند عن مبابى لهذا السبب.. وعقبة تهدد الصفقة

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل 2024، بعدما تردد الكثير من الشائعات مؤخرًا تشير إلى احتمالية رحيل اللاعب الفرنسي كريم بنزيما.

وكشف تقرير صحفي إسباني تفضيل «الملكي» التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وكان مبابي اقترب في الصيف الماضي من الانضمام للفريق الإسباني، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان، قبل أن يوقع على عقد جديد في حديقة الأمراء يمتد حتى 2024، وهو ما أثار غضب الجمهور.

مبابي

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند، في صيف 2024، ستتراوح بين 220 و240 مليون يورو، أما مبابي فسيكون لاعبًا مجانيًا في ذلك الوقت، ما لم يتم الاتفاق على تفعيل بند التمديد حتى صيف 2025.

26 مليون يورو سنويًا لتحصين اللاعب

ومن جانبها، أشارت الصحف الإنجليزية إلى رغبة مانشستر سيتي بمنح هالاند راتبا أسبوعيا قدره 550 ألف يورو، بما يوازي 26 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى محاولات تجديد عقد اللاعب حتى 2028، وهو ما يتطلب دفع قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ200 مليون يورو + راتب سنوي يصل لـ26 مليون يورو للتعاقد معه، موضحة أن اللاعب «قطعة أثرية» في خطط المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وبالتالي لن يريد التفريط فيه.

هالاند

تألق اللاعب النرويجي رفقة مانشستر سيتي

هالاند القادم من فريق بروسيا دورتموند في يوليو 2022 مقابل 100 مليون يورو، يتقاضى حاليا 375 ألف يورو في الأسبوع، وهو الأعلى راتبا في الفريق الإنجليزي بجانب البلجيكي كيفين دي بروين وحارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا، وسرعان ما تمكن النرويجي من التألق، حيث سجل 42 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم.