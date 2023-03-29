أحلى على الأحلى.. كيف علق أحمد العوضى على رباعية مالاوى؟

علق الفنان أحمد العوضي على فوز الفراعنة على منتخب مالاوي برباعية نظيفة، في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة افريقيا وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وقام "العوضي" بالتعليق على نتيجة المباراة بإحدى لزماته بمسلسل “ضرب نار” الذي يشارك فيه بماراثون رمضان قائلاً: "أحلى على الأحلى" وسط مئات التعليقات الخاصة بجمهوره على الصفحة الذين عبروا عن سعادتهم بالمكسب الكبير للمنتخب.

ويعرض مسلسل “ضرب نار” يوميا الساعة 10 مساء والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.