الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحلى على الأحلى.. كيف علق أحمد العوضى على رباعية مالاوى؟

أحمد العوضي
أحمد العوضي

علق الفنان أحمد العوضي على فوز الفراعنة على منتخب مالاوي برباعية نظيفة، في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة افريقيا وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك). 

وقام "العوضي" بالتعليق على نتيجة المباراة بإحدى لزماته بمسلسل “ضرب نار” الذي يشارك فيه بماراثون رمضان قائلاً: "أحلى على الأحلى" وسط مئات التعليقات الخاصة بجمهوره على الصفحة الذين عبروا عن سعادتهم بالمكسب الكبير للمنتخب.

ويعرض مسلسل “ضرب نار” يوميا الساعة 10 مساء والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي الماراثون الرمضاني المنتخب المصري بطولة افريقيا فوز المنتخب منصة WATCH منتخب مالاوي مصطفى فكري مسلسل ضرب نار

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