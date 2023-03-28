ريهام عبدالغفور: درست تجارة إنجليزى وعملت بالتمثيل

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إنها دائمًا ما تبدأ في طرق وتنتهي في أخرى مختلفة تمامًا، لافتة إلى أنها درست تجارة إنجليزي لكنها عملت بالتمثيل عن طريق الصدفة البحتة، وعملت مضيفة طيران ومن ثم تعرفت على شخص تزوجته وتركت ضيافة الطيران، معقبة: "دائمًا بدخل في حاجات وأخرج بحاجات تانية".

وأضافت عبدالغفور خلال لقائها ببرنامج أنا والقناع، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر فضائية الحياة، أن سبب نجاحها وتوهجها هو التجارب، لافتة إلى أنه عندما ينجح أو يفشل الإنسان في أشياء فإنه يغير من الطريق الذي سلكه لكي ينجح.

وأوضحت أن القناع الذي ترتديه حتى تخبئ ما تريده، هو قناع الصامت، معقبة: "ممكن يبقى جوايا نار ومش مبينة أي حاجة".

وأشارت الفنانة ريهام عبدالغفور، إلى أن الإنسان عندما يسير في الحياة فإنه يكبر ويتعلم الكثير، وبالتالي فإنه يتغير، معقبة: "فيه حاجات بتصحى وحاجات بتنام، وبالتالي فإن التجارب والخبرات الإنسانية هي التي تشكل الإنسان في الوقت الذي يعيشه".