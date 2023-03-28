محافظ الشرقية: الجامعة ستظل شريكا أساسيا وداعما رئيسيا للتنمية المستدامة

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إن الجامعة ستظل شريكا أساسيا وداعما رئيسيا لإحداث التنمية المستدامة للمساهمة في رقي وتقدم المجتمع، مشيدا بدور جامعة الزقازيق ورسالتها التعليمية والأكاديمية والصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

وهنأ المحافظ - خلال مشاركته اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس الجامعة - أعضاء مجلس جامعة الزقازيق بمناسبة شهر رمضان الكريم داعيا المولي عزوجل أن يعيده على بلادنا بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر وينعم على أهلها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء الجامعة في كافة التخصصات العلمية المختلفة.

من جانبه ، رحب رئيس جامعة الزقازيق بمحافظ الشرقية لحرصه الدائم علي المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق وكذلك حضور كافة الفعاليات التي تنظمها الجامعة، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشرقية.

وعلى صعيد آخر، أكد محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال تنظيم مديرية الشباب ندوة دينية بعنوان " رمضان شهر الانتصارات " بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية تم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

من جانبه أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمود عبد العظيم أن فضيلة الدكتور سعيد عامر عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة قدم الندوة والتي بين فيها أبرز انتصارات المسلمين في شهر رمضان الكريم، والتي غيرت مجرى التاريخ مثل "غزوة بدر، فتح مكة، غزوة تبوك، معركة حطين، عين جالوت، انتصارات أكتوبر"، وكيف حذرنا الإسلام من التفريط في الحق خاصة إذا كان يمس الدين والوطن.