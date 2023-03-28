مصرع شخص أسفل عجلات قطار فى مزلقان الواصفية بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار بالقرب من مزلقان قطار الواصفية الجديدة بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بورود إخطار من هيئة الإسعاف المصرية فرع الإسماعيلية، يفيد بتصادم قطار بشخص مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر في مزلقان الواصفية الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل جثمان المتوفي لمستشفى حميات الإسماعيلية.