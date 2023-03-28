الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاستخبارات العسكرية العراقية تطيح بثلاثة إرهابيين في ديالى

القوات العراقية
القوات العراقية

أطاحت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بثلاثة إرهابيين خطرين في ديالى.

وقالت المديرية في بيان إنه "بعمليتين منفصلتين وجهد استخباري مميز لقسم قيادة عمليات ديالى التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية تم نصب كمينين محكمين في سيطرة الـ (109) الواقعة بين محافظتي بغداد وديالى وقرية الفاطميات".

وأضاف البيان، وفق وكالة الانباء العراقية واع، إن "الكمينين أسفرا عن إلقاء القبض على (3) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء بلدروز والحدود الفاصلة بين بغداد وديالى وكانت بحوزة اثنين منهما مواد متفجرة ورايات لعصابات داعش الإرهابية وأسلحة، وتم تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المعنية أصولياً، وفق وكالة الانباء العراقية. 

العراق قطع شوا كبيرا في النصر على الارهاب امنيا وعسكريا

 

وخلال الفترة الماضية، كان قد أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم، أن العراق قطع شوطًا كبيرًا في النصر على الإرهاب أمنيًا وعسكريًا.

ودعا المندلاوي في كلمة العراق التي ألقاها في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه العاصمة بغداد، وفق وكالة الانباء الرسمية، والذي يحمل عنوان (الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته)، بمشاركة رؤساء البرلمانات والوفود العربية، إلى اتخاذ موقف عربي موحد إزاء العديد من التحديات، وخصوصًا ما يتعلق بملف الأمن المائي وحقوق البلدان العربية في حماية حصصها المائية من الأنهار، إضافة إلى تقديم الدعم لسوريا لمساعدتها في عمليات الإغاثة ومساندة المنكوبين جراء الزلزال، والتأكيد على موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، متمنيًا أن تتخذ هذه الدورة القرارات والمواقف التي تصب في مصلحة الشعوب العربية، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية.

 

الإرهاب الاستخبارات العراقية الإطاحة إرهابيين ديالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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