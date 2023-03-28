إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في المطرية

أحالت نيابة المطرية، عاطل لمحكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من البودر المخدر والاستروكس وبندقية خرطوش بدائرة القسم.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من المنطقة محل سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض، كمية من مخدري البودر والإستروكس، ميزان حساس - مبلغ مالي - هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.