الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في المطرية

محكمة
محكمة

أحالت نيابة المطرية، عاطل لمحكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من البودر المخدر والاستروكس وبندقية خرطوش بدائرة القسم.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من المنطقة محل سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض، كمية من مخدري البودر والإستروكس، ميزان حساس - مبلغ مالي - هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نيابة عاطل الجنايات المواد المخدرة الاستروكس

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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