على رأسهم محمد صلاح.. لاعبون ظهروا بشكل لافت مع منتخبات بلادهم في التوقف الدولي

تألق العديد من اللاعبين في فترة التوقف الدولي الحالية مع منتخبات بلادهم، وعلى رأسهم محمد صلاح قائد منتخب مصر.

وشهدت فترة التوقف الدولي ظهور لاعبين لأول مرة مع منتخبات بلادهم بجانب تألق بعد النجوم، وظهروا بشكل رائع وتمكنوا من التسجيل.

“الدستور” في التقرير التالي يستعرض لكم أبرز اللاعبين الذين تألقوا في التوقف الدولي.

محمد صلاح

تألق نجم ليفربول الإنجليزي مع الفراعنة وقادهم للفوز على مالاوي ذهابًا وإيابًا بنتيجة 6-0 في مجموع اللقاءين.

وسجل صلاح هدفين وصنع هدفين في مجموع اللقاءين، وتمكن من الوصول للهدف رقم 50 له مع منتخب مصر.

ووصل محمد صلاح إلى 50 هدفا بقميص منتخب مصر منذ هدفه أمام النيجر عام 2011، وذلك في تصفيات كأس أفريقيا 2012 وكانت هي مباراته الرسمية الثانية بقميص منتخب مصر.

وسجل محمد صلاح هدفين في مباراة ودية غير رسمية ليست محتسبة في سجلات الفيفا، إسواتيني في مارس 2013، بجانب 49 هدفًا في المباريات الرسمية، جاءت بواقع 17 هدفًا في تصفيات كأس أفريقيا و12 في مباريات ودية و11 في تصفيات كأس العالم و6 أهداف في كأس أفريقيا وهدفين في كأس العالم 2018.

كريستيانو رونالدو

واصل قائد النصر السعودي، انفجاره في عام 2013 تهديفيًا وتمكن من تسجيل 4 أهداف مع البرتغال في لقائين لينتشتاين ولوكسمبرج.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه الدولية إلى 122 هدفًا ويبتعد في صدارة ترتيب الهداف التاريخي للمنتخبات، كما أصبح عميد لاعبي العالم بـ 198 لقاء.

ماتيو ريتيجي

مهاجم نادي أتلتيكو تيجري الأرجنتيني والذي تم استدعاه لأول لمنتخب إيطاليا مع روبرتو مانشيني.

ريتيجي تمكن من إحراز هدفين أمام إنجلترا ومالاتا، وأصبح اللاعب الوحيد في تاريخ منتخب إيطاليا، الذي يسجل هدفه الأول، أثناء لعبه مع فريق من خارج القارة العجوز.

راسموس هويلوند

مهاجم نادي أتالانتا الإيطالي ولاعب منتخب الدنمارك قدم نفسه بقوة في التصفيات مع منتخب بلاده.

اللاعب الملقب بـ “هالاند الدنماركي”، سجل 5 أهداف في لقاءين بواقع “هاتريك” أمام فنلندا وثنائية أمام كازاخستان.