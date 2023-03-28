الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التربية والتعليم يباشر العمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير التعليم داخل
وزير التعليم داخل مكتبة بالعاصمة الإدارية

في إطار الاستعدادات للانتقال للعاصمة الإدارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، باشر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، العمل بمقر الوزارة الجديد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقد الدكتور رضا حجازي عددا من الاجتماعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، كما تابع انتظام سير العمل بمختلف مكاتب الوزارة.

وأكد الوزير أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا تفخر به الدولة المصرية، وتدعم أهداف الدولة نحو تحقيق حوكمة الإدارة بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اجتماعات اتفاقيات تفاهم الانتقال الي العاصمة الإدارية الجديدة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى التخطيط والتنمية الاقتصادية الانتقال الي العاصمة الادارية الجديدة

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بعد الفاصل

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