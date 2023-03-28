الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عنف وحرق واشتباكات بين الشرطة والمحتجين في مدن فرنسا

عنف باريس
عنف باريس

شهد مظاهرات فرنسا اليوم، عنف بين أفراد الشرطة والمحتجين علي قانون التقاعد. 

وقال الشرطة الفرنسية، إنها تحمل مجموعة "ثورات الأرض" مسؤولية أعمال العنف، وسهدت مدينة ليل مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين. 

وفي مدينة بوردو في أشعل المحتجون حرائق خلال تظاهرات اليوم على قانون التقاعد. 

قال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن تظاهرات اليوم بدأت في عدد من المدن، ومن المقرر أن يبدأ توافد المتظاهرين بالعاصمة باريس، في الثانية من ظهر اليوم.

وأشار شقير خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إلى حالة من الخوف تجاه أماكن اندلاع مواجهات بين المتظاهرين والقوات الشرطة، التي جهّزت 13 ألفًا من عناصرها لتأمين عملية التظاهر، والتعامل مع أي محاولات للخروج عن الطابع السلمي.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن النقابات العمالية تستهدف وصول أعداد المتظاهرين اليوم إلى 3.5 مليون شخص، من أجل مواصلة الضغط على الحكومة الفرنسية، التي لا تزال تصر على المضي قدمًا في طريقها نحو إقرار القانون.

وتوافد الآلاف من الفرنسيين على الشوارع، استجابة لدعوات جديدة من النقابات العمالية للاحتجاج على إصلاحات قانون التقاعد، ورفع السن من 62 إلى 64 عامًا، في عاشر أيام التعبئة الاحتجاجية المستمرة في البلاد.

وكان الرئيس الفرنسي أبدى ترحيبًا بمحاولات التفاهم مع النقابات العمالية، للوصول إلى صيغة توافقية بشأن قانون التقاعد، بما يضمن تجنيب البلاد المواجهات العنيفة.

بعد أسبوع على إقرار تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، تحاول الحكومة في فرنسا استعادة زمام المبادرة مؤكدة عزمها "التهدئة" من دون أن تنجح حتى الآن في نزع فتيل التوتر المتنامي.
ويندرج استمرار التعبئة ضدّ إصلاح نظام التقاعد في فرنسا في سياق احتجاجات شعبية في أوروبا الغربية على زيادة التضخّم خصوصًا في ألمانيا والمملكة المتحدة.
في ألمانيا، دُعي العاملون في المطارات والسكك الحديد والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي إلى التوقف عن العمل ليوم كامل، من منتصف ليل الأحد الإثنين، إلى منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الأجور.

باريس بوردو عنف أحداث تظاهر فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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