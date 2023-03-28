غلق 3 منشآت غذائية لخطرها على صحة المواطنين في الشرقية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، ومدينة القنايات، يرافقه مراقبو الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومديرة الإدارة الصحية بالقنايات، ومفتشي مكاتب الأغذية بإدارتي الزقازيق والقنايات.

تم خلال الحملة مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنع معجنات، بمركز الزقازيق، به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وصدر له قرار غلق مسبق، وتم تشميعه مسبقاً من الباب الأمامي، وقام بعد ذلك بالاستمرار في مزاولة نشاطه من خلال باب خلفي للمصنع، كما تم ضبط 2 مخزن للمواد الغذائية، بمدينة الزقازيق، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، والمخازن، لما يمثلاه من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

تمكنت الحملة أيضاً من ضبط ٥ أطنان و٦٥٠ كجم دقيق، ومخللات، وتمر وعصائر وخل، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، كما تم إعدام ٤ طن و٦٢٥ كجم لانشون ومخللات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٧ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لتحرير ٣ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة الزقازيق.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، خاصة مع خلال شهر رمضان المبارك، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، والتي من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.