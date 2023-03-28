الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 3 منشآت غذائية لخطرها على صحة المواطنين في الشرقية

الدكتور هشام مسعود
الدكتور هشام مسعود

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، ومدينة القنايات، يرافقه مراقبو الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومديرة الإدارة الصحية بالقنايات، ومفتشي مكاتب الأغذية بإدارتي الزقازيق والقنايات.

تم خلال الحملة مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنع معجنات، بمركز الزقازيق، به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وصدر له قرار غلق مسبق، وتم تشميعه مسبقاً من الباب الأمامي، وقام بعد ذلك بالاستمرار في مزاولة نشاطه من خلال باب خلفي للمصنع، كما تم ضبط 2 مخزن للمواد الغذائية، بمدينة الزقازيق، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، والمخازن، لما يمثلاه من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

تمكنت الحملة أيضاً من ضبط ٥ أطنان و٦٥٠ كجم دقيق، ومخللات، وتمر وعصائر وخل، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، كما تم إعدام ٤ طن و٦٢٥ كجم لانشون ومخللات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٧ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لتحرير ٣ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة الزقازيق.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، خاصة مع خلال شهر رمضان المبارك، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، والتي من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

اشتراطات الصحية الإدارة الصحية الاشتراطات الصحية إدارة الصحية استهلاك التطهير والتعقيم الجهات المختصة التخصصات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بتسليم الطفل شنودة للأم التى عثرت عليه

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

تكلفت 10 مليارات دولار.. خبير مائى يوضح جهود الدولة للحماية من أضرار سد النهضة

أهالى الورديان بالإسكندرية يشيعون جثمان المؤذن المقتول على يد مسجل

«الكتيبة 101» الحلقة 6.. مشاهد حية لتوثيق بطولات الجيش ضد الإرهابيين

موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023.. قيمة الزيادة لكل شريحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

أمل زيادة

مجرد رأى

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 48 ساعة على إقالته.. فرص عودة وزير الجيش الإسرائيلى إلى منصبه

بريتيش بتروليوم وأدنوك تعرضان شراء 50% من الإسرائيلية نيو ميد إنرجي

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل