انخفاض الحرارة غدا.. ونشاط رياح واضطراب الملاحة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط رياح كافة أنحاء الجمهورية يؤدى إلى اضطراب الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط، وارتفاع أمواج البحر المتوسط تتراوح من 3: 4 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.