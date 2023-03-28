محافظ بنى سويف يُناقش الجهود المبذولة فى ملف السكان

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ونجلاء الصاوي مديرة المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة وأعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى قطاعات الصحة والتضامن والأوقاف والتربية والتعليم وهيئة تعليم الكباروالثقافة والشباب والرياضة والمطرانية والمجلس القومي للمرأة ومركز الإعلام

ناقش الاجتماع عدداً من المحاور والموضوعات تضمنت توصيات الاجتماع الأخير الذي عقد نهاية ديسمبر الماضي، وما تم تنفيذه من تلك التوصيات، التي تضمنت الإشارة إلى تكثيف الندوات بقرى حياة كريمة بجانب تنفيذ حزمة من الأنشطة وشملت تدريب معلمي فصول محو الأمية لكيفية توصيل الرسالة الإعلامية الخاصة بالمشكلة السكانية، وتنفيذ لقاءات تثقيفية بالتنسيق مع الجهات الشريكة لتوحيد الرسالة الإعلامية.

وعقد لقاءات تثقيفية (لأئمة الأوقاف بقصر ثقافة بني سويف وجمعية تنمية المجتمع بالشناوية بناصر، للرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة، وندوة للأئمة الأوقاف بمركز شباب الواسطى، وقصر ثقافة الفشن- قصر ثقافة أبوسليم).

وعرض جهود وإنجازات الخطة السكانية للجهات المشاركة "الصحة، الأوقاف، الأزهر، جمعية تنظيم الأسرة المجلس القومي للمرأة ، التضامن، مركز الإعلام، الشباب والرياضة، الزراعة، تعليم الكبار، التربية والتعليم، القوى العاملة، الثقافة، المطرانية "خلال الربع الأول من الإنجاز مقارنة بالربع المناظر من العام الماضى، وعرض الأنشطة الإعلامية والتدريبية، وأعداد المنتفعات الجدد والحماية المستهدفة والمحقق منها والإحصاءات الحيوية الخاصة بالمواليد والوفيات ومعدلات الزيادة الطبيعية بجانب استعراض بعض المشكلات والتحديات التي تواجه الجهات الشريكة أثناء تنفيذ خطة المجلس.

وأكد المحافظ أهمية وضرورة رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمختلف شرائح المجتمع بأهمية الحد من الزيادة السكانية والسلوكيات الصحية مع التركيز على القطاع الريفى بالقرى والنجوع، وذلك باستخدام الوسائل الحديثة والأدوات الممكنة ومشاركة المجتمع المدنى فى هذا المجال المهم من خلال تفعيل دور وسائل الإعلام، ودور المسجد والكنيسة، والجمعيات الأهلية، الجامعة، والمجلس القومي للمرأة والشباب، بجانب تعزيز دور بعض المؤسسات الحكومية، لدعم وتعزيزأنشطة وبرامج المجلس القومى للسكان، من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكانى.