الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يُناقش الجهود المبذولة فى ملف السكان

الاجتماع
الاجتماع

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ونجلاء الصاوي مديرة المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة وأعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى قطاعات الصحة والتضامن والأوقاف والتربية والتعليم وهيئة تعليم الكباروالثقافة والشباب والرياضة والمطرانية والمجلس القومي للمرأة ومركز الإعلام

ناقش الاجتماع عدداً من المحاور والموضوعات تضمنت توصيات الاجتماع الأخير الذي عقد نهاية ديسمبر الماضي، وما تم تنفيذه من تلك التوصيات، التي تضمنت الإشارة إلى تكثيف الندوات بقرى حياة كريمة بجانب تنفيذ حزمة من الأنشطة وشملت تدريب معلمي فصول محو الأمية لكيفية توصيل الرسالة الإعلامية الخاصة بالمشكلة السكانية، وتنفيذ لقاءات تثقيفية بالتنسيق مع الجهات الشريكة لتوحيد الرسالة الإعلامية.

وعقد لقاءات تثقيفية (لأئمة الأوقاف بقصر ثقافة بني سويف وجمعية تنمية المجتمع بالشناوية  بناصر، للرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة، وندوة للأئمة الأوقاف بمركز شباب الواسطى، وقصر ثقافة الفشن- قصر ثقافة أبوسليم).

وعرض جهود وإنجازات الخطة السكانية للجهات المشاركة "الصحة، الأوقاف، الأزهر، جمعية تنظيم الأسرة المجلس القومي للمرأة ، التضامن، مركز الإعلام، الشباب والرياضة، الزراعة، تعليم الكبار، التربية والتعليم، القوى العاملة، الثقافة، المطرانية "خلال الربع الأول من الإنجاز مقارنة بالربع المناظر من العام الماضى، وعرض الأنشطة الإعلامية والتدريبية، وأعداد المنتفعات الجدد والحماية  المستهدفة والمحقق منها والإحصاءات الحيوية الخاصة بالمواليد والوفيات ومعدلات الزيادة الطبيعية بجانب استعراض بعض المشكلات والتحديات التي تواجه الجهات الشريكة أثناء تنفيذ خطة المجلس.

وأكد المحافظ أهمية وضرورة رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمختلف شرائح المجتمع بأهمية الحد من الزيادة السكانية والسلوكيات الصحية مع التركيز على القطاع الريفى بالقرى والنجوع، وذلك باستخدام الوسائل الحديثة والأدوات الممكنة ومشاركة المجتمع المدنى فى هذا المجال المهم من خلال تفعيل دور وسائل الإعلام، ودور المسجد والكنيسة، والجمعيات الأهلية، الجامعة، والمجلس القومي للمرأة والشباب، بجانب تعزيز دور بعض المؤسسات الحكومية، لدعم وتعزيزأنشطة وبرامج المجلس القومى للسكان، من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكانى. 

الأوقاف والتربية والتعليم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام الشباب والرياضة المجلس القومي للسكان المجلس القومي للمرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

«أكل الثعبان دون شفقة».. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال و«السقا»

محمد نصرالدين رئيسًا تنفيذيًا لـ«المصرية للاتصالات»

السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بالصف

الرئيس السيسى يعقد اجتماعين لمتابعة مشروعات تطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية

ضبط شخصين ينصبان على عملاء البنوك بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

أمل زيادة

مجرد رأى

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

«رسالة المتحدة»

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

صور

المصريون يقبلون على شراء الحلويات فى رمضان

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف