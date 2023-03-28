ضبط شخصين ينصبان على عملاء البنوك بالمنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (شخصين - مقيمين بمحافظة المنيا) بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الخاصة بعدد من المواطنين واستخدامها في عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني.

وأضافت التحريات قيامهما بترك محل إقامتهما واتخاذهما من إحدى الشقق السكنية المستأجرة بنطاق محافظة الجيزة مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامي المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وضُبط بحوزتهما (12 هاتف محمول - 56 شريحة هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي)، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة فنياً تبين احتواؤها على العديد من الرسائل والدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.