الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصين ينصبان على عملاء البنوك بالمنيا

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (شخصين - مقيمين بمحافظة المنيا) بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الخاصة بعدد من المواطنين واستخدامها في عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني.

وأضافت التحريات قيامهما بترك محل إقامتهما واتخاذهما من إحدى الشقق السكنية المستأجرة بنطاق محافظة الجيزة مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامي المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وضُبط بحوزتهما (12 هاتف محمول - 56 شريحة هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي)، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة فنياً تبين احتواؤها على العديد من الرسائل والدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية جرائم أموال عملاء البنوك الدفع الالكتروني تحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

«أكل الثعبان دون شفقة».. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال و«السقا»

محمد نصرالدين رئيسًا تنفيذيًا لـ«المصرية للاتصالات»

السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بالصف

ضبط شخصين ينصبان على عملاء البنوك بالمنيا

ضبط 170 طربة «حشيش» بحوزة تاجري مخدرات في الإسكندرية وسيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

( أنا امرأة )

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

أمل زيادة

مجرد رأى

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

«رسالة المتحدة»

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

صور

المصريون يقبلون على شراء الحلويات فى رمضان

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف