برامج الشباب والرياضة ودعم الفتاة.. ندوة لمركز إعلام مطروح

عقد مركز إعلام مطروح ندوة حول "برامج الشباب والرياضة ودعم الفتاة بمطروح" وذلك في مديرية الشباب والرياضة بحضور الدكتور وليد الرفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح و محمد عبدالرحمن مدير إدارة التنمية البشرية وعددا من الشباب المشاركين بالانشطة الرياضة واعضاء المراكز والمدربين والمسئولين بمديرية الشباب والرياضة.

واوضح الدكتور وليد الرفاعى مدير عام الشباب الرياضة بمطروح أن محافظة مطروح قد اشتركت فى برنامج ريحانة فى مرحلة الأولى من عام 2021 حيث تقوم المحافظة بتأهيل الفتيات البدويات على كيفية مواجهة الفتاة لمشاكل الحياة المختلفة والعمل على نقل مهاراتها من خلال برامج صحية ونفسية تؤهلها للقيام بوظائفها المختلفة داخل الأسرة وخارجها .

وأشار إلى أن مهمة تأهيل الفتاة لكيفية إدارة حياتها المستقلة عمل هام يسهم فى انجاح جهود الدولة فى التصدى لمشكلات كثيرة من أهمها القضية السكانية والتمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة والفتاة خاصة وأن هذا البرنامج تنفذة وزارة الشباب والرياضة فى كافة المحافظات تحت رعاية سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي ويستهدف الفتاة فى المرحلة العمرية من 15:13 سنة لخلق كوادر نسائية متميزة فى كل المحافظات خاصة المحافظات الحدودية مثل محافظة مطرح.

ولفت الى العديد من الانشطة التى تتبناها المديرية لمساعدة النشء والشباب على تفجير طاقاتهم الجسدية والذهنية والابداعية من خلال ادارات المديرية المختلفة كادارة البرلمان وادارة الشباب وادارة الرياضة وادارة المرأة وادارة تنمية النشء بالإضافة الى التعاون مع الجهات المختلفة للتوعية باهم الموضوعات والقضايا مثل القضية السكانية وبابعادها المختلفة الصحية والاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى نشر ثقافة المشاركة المجتمعية وذلك من خلال مجموعة كبيرة من الانشطة والمبادرات الهادفة.

وتابع ان المحافظة تستعد لاستقبال اوليمباد المحافظات الحدودية واستقبال مشاركين من 5 محافظات وهم شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر واسوان والوادى الجديد فى عرس رياضى متكامل على ارض المحافظة وفرصة كبير لتسويق المحافظة رياضيًا وسياحيًا وثقافيًا مؤكدا على اهمية دور مراكز الشباب بمطروح فى الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية للابناء.

وأكد علي وجود العديد من الانشطة المميزة والمتنوعة والتى تناسب كافة اهتمامات النشء والشباب كالانشطة الفنية وفريق الكورال والانشطة الرياضة ووالانشطة الى تناسب ذوى الهمم بالاضافة الى النشاط الكشفى من خلال فرق الكشافة والجوالة التابعة للمديرية بمراكز الشباب المختلفة والتي تساعد النشء على اكتشاف الذات والعمل التطوعى وتجربة حياة الخلاء والمغامرات فضلا عن البرامج التثقيفية والترفيهية المميزة كبرنامج اهل مصر والذى يساهم فى رفع قيم الولاء والانتماء لدى ابناء المحافظة بالاضافة الى التعرف على ثقافات المحافظات المختلفة.

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