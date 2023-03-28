أستاذ جهاز هضمي: مجهود غير مسبوق للدولة في إنهاء قوائم الانتظار

قال الدكتور محمد حسن المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بالصحة، من خلال مبادرة فيروس سي وإنهاء قوائم الانتظار، مشيرا إلى وجود مجهود غير مسبوق للدولة في إنهاء قوائم الانتظار.

وأضاف المنيسي، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن المريض في الماضي كان ينتظر مدة طويلة رغم صعوبة حالته حتى يتم إجراءعملية جراحية وكان البعض ينتقل إلى الرفيق الأعلى قبل إجراء العمليات.

وأوضح أن الدولة مستمرة في إنهاء قوائم الانتظار لحينانتهاء تطبيق المنظومة الطبية الحديثة في 2030، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في الاقصر واسوان وبورسعيد والمرضى اصبحوا فيرضاء كامل وعدم قدوم اي منهم إلى القاهرة للحصول على الخدمة الطبية.

ولفت استشاري الجهاز الهضمي، إلى أن الاستمرار في منظومة إنهاء قوائم الانتظار ضروري لحين انتهاء منظومة التأمين الصحيالشامل ومن هنا جاء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لصندوق تحيا مصر، بتخصيص مبلغ مليار جنيه لإنهاء قوائم الانتظار.